Укрэнерго отменило ограничение энергопотребления в трех областях

Об этом пишет НЭК " Укрэнерго ".

Ограничение было снято, поскольку компания завершила ремонт поврежденных объектов. Отмечается, что в этом ему помогали литовские специалисты.

"Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона. Искренне благодарим наших литовских коллег за оказанную помощь!", - говорится в сообщении.

В других регионах ограничений потребления тоже нет.