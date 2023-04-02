Укрэнерго отменило ограничение энергопотребления в трех областях
Укрэнерго отменило ограничения на энергопотребление в Киевской, Харьковской и Житомирской областях, которые были введены после массированной ракетной атаки РФ 9 марта
Об этом пишет НЭК " Укрэнерго ".
Ограничение было снято, поскольку компания завершила ремонт поврежденных объектов. Отмечается, что в этом ему помогали литовские специалисты.
"Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона. Искренне благодарим наших литовских коллег за оказанную помощь!", - говорится в сообщении.
В других регионах ограничений потребления тоже нет.
- В ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину, были попадания по критической инфраструктуре, а также погибшие и раненые.
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