Укрэнерго опубликовало рекомендации по экономии потребления электроэнергии в летнюю жару

Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на телеграмм-канал Укрэнерго.

"Лето. Жара. В домах активно гудят кондиционеры, а на мониторах диспетчеров Укрэнерго стремительно растет показатель потребления. По состоянию на 16:00 мы уже пересекли порог вечернего максимума потребления за вчерашние сутки. Чтобы обеспечить такой резкий взлет спроса, должно вырасти производство электроэнергии. . Но возможности электростанций сейчас ограничены", - пишет Укрэнерго.

Отмечается, что на нескольких атомных энергоблоках продолжаются плановые ремонты, необходимые для их активной эксплуатации зимой. Многие энергоблоки тепловых и гидроэлектростанций не работают из-за повреждений или остановлены для проведения ремонтов

Рекомендации Укрэнерго для экономии потребления электроэнергии в летнюю жару:

В вечерние часы (с 16:00 до 23:00) старайтесь не использовать кондиционер. Или используйте его в энергоэффективном режиме, не охлаждая комнату ниже 23 °C. Включите режим "sleep" для поддержания комфортной температуры.

Перенесите использование мощных устройств (стиральной машины, бойлера) на ночное время. Используйте поочередно, чтобы распределить нагрузку.

По возможности, уменьшите с 16:00 до 23:00 пользование электрочайником и утюгом. Или всегда набирайте воды столько, сколько нужно для приготовления чая именно в этот момент.

Фото: Укрэнерго