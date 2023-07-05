Укрэнерго опубликовало рекомендации по экономии потребления электроэнергии в летнюю жару
В среду, 5 июля, Укрэнерго сообщила о новых рекомендациях, как потреблять электроэнергию в летнюю жару
Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на телеграмм-канал Укрэнерго.
"Лето. Жара. В домах активно гудят кондиционеры, а на мониторах диспетчеров Укрэнерго стремительно растет показатель потребления. По состоянию на 16:00 мы уже пересекли порог вечернего максимума потребления за вчерашние сутки. Чтобы обеспечить такой резкий взлет спроса, должно вырасти производство электроэнергии. . Но возможности электростанций сейчас ограничены", - пишет Укрэнерго.
Отмечается, что на нескольких атомных энергоблоках продолжаются плановые ремонты, необходимые для их активной эксплуатации зимой. Многие энергоблоки тепловых и гидроэлектростанций не работают из-за повреждений или остановлены для проведения ремонтов
Рекомендации Укрэнерго для экономии потребления электроэнергии в летнюю жару:
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В вечерние часы (с 16:00 до 23:00) старайтесь не использовать кондиционер. Или используйте его в энергоэффективном режиме, не охлаждая комнату ниже 23 °C. Включите режим "sleep" для поддержания комфортной температуры.
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Перенесите использование мощных устройств (стиральной машины, бойлера) на ночное время. Используйте поочередно, чтобы распределить нагрузку.
- По возможности, уменьшите с 16:00 до 23:00 пользование электрочайником и утюгом. Или всегда набирайте воды столько, сколько нужно для приготовления чая именно в этот момент.
Фото: Укрэнерго
- 5 июля сообщалось, что в связи с ростом температуры воздуха потребление электроэнергии в Украине в вечерние часы значительно выросло, так что экономить свет сейчас нужно уже с 16:00.
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