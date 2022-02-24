Укрэнерго опроверг фейк о необходимости отключить в домах все приборы и снизить потребление
НЭК "Укрэнерго" сообщает о фейках, которые распространяют в СМИ и соцсетях относительно якобы необходимости снизить потребление из-за подключения украинской энергосети к европейской системе
Об этом говорится в Facebook .
"В соцсетях и некоторых СМИ распространяются фейки о том, что в 23:30 нужно выключить все приборы и до нуля снизить потребление в домах. Вроде бы из-за подключения нашей энергосети к европейской системе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркивают, что именно так работают враги.
"Такие призывы направлены исключительно на то, чтобы нанести удар по украинской энергосистеме. Укрэнерго официально опровергает эту информацию и заявляет, что энергосистема работает в нормальном режиме и будет работать. Ничего выключать не нужно и никто никуда не подключается ночью!" – заявляют в Укрэнерго.
В сообщении еще раз отмечается: "не ведитесь на провокации врага!"
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