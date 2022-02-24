Укрэнерго опроверг фейк о необходимости отключить в домах все приборы и снизить потребление

Об этом говорится в Facebook .



"В соцсетях и некоторых СМИ распространяются фейки о том, что в 23:30 нужно выключить все приборы и до нуля снизить потребление в домах. Вроде бы из-за подключения нашей энергосети к европейской системе", - говорится в сообщении.



В пресс-службе подчеркивают, что именно так работают враги.



"Такие призывы направлены исключительно на то, чтобы нанести удар по украинской энергосистеме. Укрэнерго официально опровергает эту информацию и заявляет, что энергосистема работает в нормальном режиме и будет работать. Ничего выключать не нужно и никто никуда не подключается ночью!" – заявляют в Укрэнерго.



В сообщении еще раз отмечается: "не ведитесь на провокации врага!"

16 часов Украина дает отпор оккупантам , они сдаются, но готовятся новые атаки, армия готова к встрече.