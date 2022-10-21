Укрэнерго ограничило энергоснабжение в центральной части страны и Киеве

Об этом информирует Укрэнерго .

"Из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии диспетчерский центр Укрэнерго вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что это снизит нагрузку на электросети и даст время для восстановления поврежденного в результате обстрелов оборудования.

В связи с ростом потребления в каком-либо регионе диспетчеры Укрэнерго решают, где произойдет временное отключение.

"Ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений, помните об этом", - подчеркивают в ведомстве.

В течение почти двух недель Россия неоднократно атаковала украинские города крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе, пытаясь повредить энергетическую инфраструктуру. Следовательно, по всей территории Украины 20 октября будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.

18 октября Шмыгаль сообщил , что во время пика нагрузок потребление электричества в Украине выросло на 1,8%.

19 октября Киевская городская военная администрация рассказала , что столица экономит лишь 7% электричества из нужных 30%, что может привести к вынужденным отключениям.

19 октября в Киеве и области уже начались отключения электроэнергии во избежание аварий.

20 октября по всей Сумской области на день отключат водоснабжение, не будет работать электротранспорт и уличное освещение.

Также 20 октября Укрэнерго отметило новые ограничения электроснабжения на территориях Харьковской, Сумской и Полтавской областей.

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