Укрэнерго ограничило энергоснабжение в центральной части страны и Киеве
НЭК "Укрэнерго" вводит ограничение поставок электроэнергии в Киеве и четырех центральных областях страны
Об этом информирует Укрэнерго .
"Из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии диспетчерский центр Укрэнерго вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что это снизит нагрузку на электросети и даст время для восстановления поврежденного в результате обстрелов оборудования.
В связи с ростом потребления в каком-либо регионе диспетчеры Укрэнерго решают, где произойдет временное отключение.
"Ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений, помните об этом", - подчеркивают в ведомстве.
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