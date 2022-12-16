Об этом сообщили в Укрэнерго.

"В соответствии с Правилами рынка сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года", - говорится в сообщении.

Известно, что из-за российских обстрелов потеряно более 50% потребления объединенной энергетической системы. Директор "Центра исследований энергетики" Александр Харченко в комментарии "Бабелю" пояснил , что из-за повреждений подстанций и генерирующих мощностей нет технической возможности обеспечить электричеством более 50% потребителей страны (включая критическую инфраструктуру). То есть невозможно ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.

"Сегодня была очередная массированная атака россиян на энергосистему, есть повреждения около девяти объектов генерации, сейчас мы верифицируем эти повреждения. Также повреждены соответствующие подстанции, передающие электроэнергию, что повлекло за собой ограничение производства по объектам прежде всего атомной генерации. Сейчас мы все это фиксируем и будем модифицировать ситуацию таким образом, чтобы увеличить производство в ближайшие часы", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что это очередная террористическая атака россиян, пытающихся избивать не только по электростанциям, но и по объектам распределения электроэнергетики. Несмотря на это, по словам министра, Украина уже начинает восстановление электросистемы.

16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Во время воздушной тревоги в некоторых областях Украины сообщили о работе ПВО, по Харькову оккупанты выпустили более 10 ракет по критической инфраструктуре, а в столице - повреждение энергоинфраструктуры.