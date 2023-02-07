Укрэнерго обнародовал графики отключения света на 8 февраля
Согласно графикам, на Донетчине на сутки будут отменены ограничения электроснабжения, а в Одесской области из-за аварии на подстанции Укрэнерго ситуация все еще сложная
Об этом сообщает Укрэнерго.
Ограничение потребления электроэнергии на 8 февраля:
- Киев – днем 1193 МВт/ночью 768 МВт;
- Киевщина – днем 852 МВт/ночью 705 МВт;
- Днепропетровщина – днем 1479 МВт/ночью 1418 МВт.
В Донецкой области на сутки будут отменены ограничения, чтобы Укрэнерго смогла измерить потребление электроэнергии в области. Ситуация со светом в Одесской области все еще сложная из-за аварии на подстанции.
- Сегодня стало известно, что Укрэнерго изменит графики отключения света во всех областях таким образом, что каждый регион в конкретный день будет иметь постоянный доступ к электроэнергии.
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