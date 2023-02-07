Укрэнерго обнародовал графики отключения света на 8 февраля

Об этом сообщает Укрэнерго.

Ограничение потребления электроэнергии на 8 февраля:

Киев – днем 1193 МВт/ночью 768 МВт;

Киевщина – днем 852 МВт/ночью 705 МВт;

Днепропетровщина – днем 1479 МВт/ночью 1418 МВт.

В Донецкой области на сутки будут отменены ограничения, чтобы Укрэнерго смогла измерить потребление электроэнергии в области. Ситуация со светом в Одесской области все еще сложная из-за аварии на подстанции.