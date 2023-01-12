Укрэнерго обещает улучшение ситуации с электроснабжением на выходные
Объемы отключения электроэнергии могут уменьшиться в эти выходные из-за потепления и восстановления энергосистемы после обстрелов РФ
Об этом во время телемарафона сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"На выходные ожидаем потепления, и нам снова будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", - заявил он.
Кудрицкий также добавил, что в настоящее время энергетики делают все возможное, чтобы увеличить объемы генерации электроэнергии.
- Напомним, накануне генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил , что в настоящее время Киев получает только 60% необходимой энергии, а энергосистема Украины переживает нехватку генерации из-за капитальных ремонтов некоторых энергообъектов.
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