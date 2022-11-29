Укрэнерго о целях ракетных атак: Оккупанты пытаются сделать невозможным поставки электроэнергии из одних регионов в другие
Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что российские оккупанты пытаются сделать невозможным поставки электроэнергии из одного региона Украины в другой
Об этом он сказал в интервью пресс-службе.
Кудрицкий отметил, что оккупанты с 10 октября пытаются уничтожить украинскую энергосистему, а обстрел 23 ноября имел наибольшие последствия.
“У нас была системная авария и аварийные отключения света во всех регионах Украины. Сработала автоматика, были вынужденно остановлены блоки атомных станций, обычно производящие половину всей электроэнергии в стране. Из-за разрушений, нанесенных ракетным обстрелом, они не могли выдавать электроэнергию в сеть. Также был поврежден ряд важных теплоэлектростанций. Мы благодарны украинской противовоздушной обороне, которая сбила 51 ракету из 67 запущенных”, – отметил глава Укрэнерго.
Он напомнил, что россияне повредили все крупные тепло- и гидроэлектростанции в Украине.
“Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара. Но я хочу подчеркнуть — суть объединенной энергосистемы в том, что потребитель получает электроэнергию не только от ближайшей электростанции. Проблема, которую пытаются создать орки, — сделать невозможной доставку электроэнергии из одних регионов в другие. И мы должны быть готовы к новым их попыткам”, – подчеркнул Кудрицкий.
- В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.
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