Укрэнерго не отключает дома, улицы или города: в госкомпании предупредили о фейковом телеграм-канале
Цель фейкового телеграмм-канала Укрэнерго – взбудоражить людей утомленных отключениями электроэнергии, которые применяются из-за повреждений энергетической инфраструктуры
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
Ряд телеграм-каналов и ботов распространяет фейковую информацию о якобы созданном телеграм-канале Укрэнерго для оповещения об отключении света. Укрэнерго не создавало никаких специальных каналов об отключении электроэнергии, уверяют в НЭК.
"Это очередная ложь. Ее цель – взбудоражить людей, утомленных отключениями электроэнергии, которые применяются как вынужденная мера вследствие повреждения энергетической инфраструктуры ракетными ударами врага. Информацию о введении плановых или аварийных отключений в Украине мы ежедневно публикуем на официальной странице Укрэнерго в Facebook https://www.facebook.com/npcukrenergo и на официальном телеграм-канале https://t.me/Ukrenergo ", – сообщают в компании
Кроме этого, в Укрэнерго отметили, что НЭК не владеет информацией об отключении именно на вашей улице и доме. Графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке https://bit.ly/3EGx3np . Укрэнерго не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые нужно уменьшить потребление.
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