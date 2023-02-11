Укрэнерго: на Харьковщине действуют аварийные отключения, ограничено потребление на Хмельнитчине, Житомирщине, Одесщине, Киевщине и в Киеве
После очередной атаки РФ на энергосистему введены аварийные отключения на Харьковщине, также потребление ограничили на Хмельнитчине, Житомирщине, Одесщине, Киевщине и в Киеве
Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго в телеграмме.
Ночью РФ атаковала энергосистему в юго-восточных регионах Украины: есть попадания по теплоэлектростанциям и объектам магистральных сетей. "Благодаря профессиональной работе аварийных бригад удалось оперативно заживить потребителей по резервным схемам и избежать аварийных обесточений".
В Укрэнерго утвердили, что ситуация сложная, но контролируемая: в Харькове применены аварийные отключения из-за повреждений энергетических объектов.
"Также из-за сетевых ограничений, введенных после повреждения врагом объектов магистральных сетей, при росте потребления возможны аварийные отключения в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и г.Киев. В Одесской области специалистам "Укрэнерго" вместе с облэнерго удалось ввести в работу часть оборудования , продолжаются работы по возвращению региона энергопитания", - отметили в пресс-службе.
- Утром 10 февраля россияне снова атаковали Украину. Из-за чего зафиксировали попадание в несколько объектов тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.
- В ночь на 11 февраля в Криворожском и Никопольском районах Днепропетровщины россияне попали в объекты энергетической инфраструктуры
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