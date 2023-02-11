Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго в телеграмме.

Ночью РФ атаковала энергосистему в юго-восточных регионах Украины: есть попадания по теплоэлектростанциям и объектам магистральных сетей. "Благодаря профессиональной работе аварийных бригад удалось оперативно заживить потребителей по резервным схемам и избежать аварийных обесточений".

В Укрэнерго утвердили, что ситуация сложная, но контролируемая: в Харькове применены аварийные отключения из-за повреждений энергетических объектов.

"Также из-за сетевых ограничений, введенных после повреждения врагом объектов магистральных сетей, при росте потребления возможны аварийные отключения в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и г.Киев. В Одесской области специалистам "Укрэнерго" вместе с облэнерго удалось ввести в работу часть оборудования , продолжаются работы по возвращению региона энергопитания", - отметили в пресс-службе.