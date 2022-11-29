Об этом на заседании Кабмина 29 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Несмотря на постоянные обстрелы нашей энергосистемы, она остается целостной. Подключены к электроснабжению все регионы Украины, кроме Херсонской области. Сейчас производство электроэнергии в стране покрывает 70% потребностей в потреблении, а 30% — дефицит , который корректируется ограничениями потребления", - заверил он.

По словам главы правительства, несмотря на этот дефицит, есть возможность давать людям свет по 5-6 часов в сутки.

Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном питании критической инфраструктуры для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, чтобы у людей включали свет по крайней мере на 5-6 часов в день", - подчеркнул Шмыгаль.

29 ноября в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях происходят экстренные отключения электроэнергии, графики стабилизационных отключений не действуют.

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