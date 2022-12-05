Укрэнерго фиксирует рост объемов потребления электроэнергии в понедельник: возможны аварийные отключения
НЭК "Укрэнерго" фиксирует рост объемов потребления электроэнергии в понедельник, 5 декабря, поэтому по всей стране возможны аварийные отключения
Об этом говорится в сообщении Укрэнерго в Telegram .
"По состоянию на 5 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сохраняется дефицит электроэнергии. Всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии", - сообщили в компании.
Там отметили, что на выходных потребление электричества несколько снизилось.
"В течение выходных благодаря увеличению мощности атомных электростанций и традиционному для субботы-воскресенью снижению потребления удалось применять минимальный объем аварийных отключений. На утро понедельника диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рост объемов потребления электроэнергии. Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым снижением температуры почти по всей стране", - подчеркнули в Укрэнерго и напомнили, что в случае несоблюдения лимитов потребления могут быть введены аварийные отключения.
- Ранее ДТЭК сообщал, что 5 декабря четыре региона Украины перешли к привычным графикам отключения электроэнергии: Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.
- Между тем, в Yasno опровергли , что Украина до сих пор продает электроэнергию в Евросоюз.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 40.76Продажа 41.86
- Актуальное
- Важное