Об этом говорится в сообщении Укрэнерго в Telegram .

"По состоянию на 5 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сохраняется дефицит электроэнергии. Всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии", - сообщили в компании.

Там отметили, что на выходных потребление электричества несколько снизилось.



"В течение выходных благодаря увеличению мощности атомных электростанций и традиционному для субботы-воскресенью снижению потребления удалось применять минимальный объем аварийных отключений. На утро понедельника диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рост объемов потребления электроэнергии. Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым снижением температуры почти по всей стране", - подчеркнули в Укрэнерго и напомнили, что в случае несоблюдения лимитов потребления могут быть введены аварийные отключения.

Ранее ДТЭК сообщал, что 5 декабря четыре региона Украины перешли к привычным графикам отключения электроэнергии: Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Между тем, в Yasno опровергли , что Украина до сих пор продает электроэнергию в Евросоюз.

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