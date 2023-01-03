Укрэнерго до 14 часов вторника пообещало не применять аварийные отключения света
Благодаря теплой погоде потребление электроэнергии в Украине на 3 января снижено, однако вечером возможно превышение лимитов и применение стабилизационных отключений
Об этом сообщает Укрэнерго .
"По состоянию на 11:00 3 января благодаря теплой погоде потребление в Украине снижено. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Кроме этого, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями. Поэтому ограничения потребления до 14:00 не применяются ", – говорится в сообщении.
Вместе с тем в компании прогнозируют постепенный рост потребления электроэнергии вечером, поэтому во вторую половину дня облэнерго получили лимиты, при превышении которых могут быть применены стабилизационные отключения света.
К тому же, оккупанты снова били по объектам критической инфраструктуры.
"Враг снова нанес удары по энергообъектам на востоке и юге страны. К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих разрешений военных", - отметили в Укрэнерго.
- Ранее глава НЭК "Укрэнерго" заявлял, что атаки россиян на украинскую энергосистему теоретически могут вызвать блекаут, но на практике такая вероятность достаточно низкая .
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