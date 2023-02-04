Укрэнерго: дефицит мощности в энергосистеме уменьшился, выросло производство электроэнергии

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Специалисты отметили, что 4 февраля потребление энергии в системе уменьшилось: это связано с выходным днем и увеличением генерации тепловых электростанций.

"Вышел из ремонта один блок на тепловой электростанции. Также благодаря восстановлению трансформаторного оборудования на подстанции Укрэнерго включен в работу еще один блок на одной из электростанций", - утверждают в пресс-службе.

Однако проблема дефицита мощности сохраняется: объемов производимой электроэнергии все еще недостаточно.

"Произведенная электроэнергия распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на обеспечение потребностей промышленности и населения. В Одесской области сохраняются сетевые ограничения", - добавили в Укрэнерго.