Укрэнерго: дефицит мощности в энергосистеме уменьшился, выросло производство электроэнергии
Утром 4 февраля Укрэнерго отчиталось об уменьшении дефицита мощности в энергосистеме, так как выросло производство электроэнергии на ТЭС
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Специалисты отметили, что 4 февраля потребление энергии в системе уменьшилось: это связано с выходным днем и увеличением генерации тепловых электростанций.
"Вышел из ремонта один блок на тепловой электростанции. Также благодаря восстановлению трансформаторного оборудования на подстанции Укрэнерго включен в работу еще один блок на одной из электростанций", - утверждают в пресс-службе.
Однако проблема дефицита мощности сохраняется: объемов производимой электроэнергии все еще недостаточно.
"Произведенная электроэнергия распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на обеспечение потребностей промышленности и населения. В Одесской области сохраняются сетевые ограничения", - добавили в Укрэнерго.
- Утром 4 февраля на одном из основных энергообъектов Одесского района произошла авария : абоненты Одессы и частично потребители области без света.
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