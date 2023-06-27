Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Укрэнерго начинает пилотный проект "Сеть будущего" по модернизации и усилению защиты магистральных сетей, внедрению технологий Интернета вещей в секторе энергетики. Согласно сообщению, в первую очередь сотрудничество с Cisco будет направлено на защиту технологических сетей – выявление потенциальных киберугроз для них и эффективное реагирование.

Также вместе с CiscoУкрэнерго будет работать над:

модернизация инфраструктуры сетей и улучшение систем управления и защиты, чтобы повысить устойчивость синхронизации энергосистемы с ENTSO-E, обеспечить стабильность и надежность работы в условиях войны;

предоставлением работникам оперативной поддержки экспертов прямо во время работ через Webex эксперт, чтобы ускорить и улучшить качество выполнения работ. Для этого на пилотной подстанции будет построена необходимая мобильная инфраструктура связи;

обучением и обменом опыта для возможности внедрения современных технологий, разработкой специальных учебных курсов;

поддержкой реализации проекта балансировки погрузки на водонагревателях, направленного на уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления.

Cisco – основанная в 1984 году американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Также разрабатывает ПО в сфере информационной безопасности. Кроме этого, компания организует обучающие программы и сертификацию специалистов в отраслях сетевого оборудования и интернета. Штаб-квартира находится в Калифорнии.