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Укрэнерго: атака РФ 14 января повредила тепловые электростанции, дефицит в энергосистеме остается существенным

21 января, 2023 суббота
11:42
Экономика

Из-за российской атаки на украинскую энергосистему 14 января повреждены тепловые электростанции, дефицит мощности в системе все еще существенный

Об этом отчитывались в НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что потребление электроэнергии 20 января остается на уровне предыдущих суток, однако дефицит мощности в системе все еще существенный.

"Выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии. В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть", - пояснили в Укрэнерго и добавили: "Последняя атака россиян 14 января нанесла существенных повреждений нескольким энергоблокам тепловых электростанций".

Компания довела до всех областей уменьшенные лимиты потребления, действующие круглосуточно: при их превышении будут применены отключения электроэнергии.

"Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения.
Также в прифронтовых районах Донбасса есть повреждения в сетях оператора системы передачи", - резюмировали в пресс-службе.

  • Напомним, 15 января Гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал , что в настоящее время из-за серьезных повреждений не работает часть ТЭС, энергодефицит огромен, сколько будет продолжаться ремонт - не известно.
  • В опросе Центра Разумкова 43% украинцев отметили , что отсутствие электроэнергии довольно или очень сильно влияет на их жизнь.

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Общество
война с Россией
Енергия
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