Укрэнерго анонсировало почасовые отключения в Киеве и 7 областях 6 ноября

Об этом сообщает Укрэнерго.

"Во время действия графиков почасовых отключений найти информацию об отключениях именно для вашей области или города вы можете на сайте, в личном кабинете, или в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", – напоминают в Укрэнерго.

Найти необходимую информацию можно по ссылкам здесь и здесь .

"Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Просим о понимании и поддержке", - подчеркивают в компании.

ЗАЭС подключили к энергосистеме Украины.

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