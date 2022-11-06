Укрэнерго анонсировало почасовые отключения в Киеве и 7 областях 6 ноября
В течение 6 ноября почасовые отключения электроэнергии будут действовать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях
Об этом сообщает Укрэнерго.
"Во время действия графиков почасовых отключений найти информацию об отключениях именно для вашей области или города вы можете на сайте, в личном кабинете, или в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", – напоминают в Укрэнерго.
Найти необходимую информацию можно по ссылкам здесь и здесь .
"Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Просим о понимании и поддержке", - подчеркивают в компании.
- ЗАЭС подключили к энергосистеме Украины.
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