Об этом сообщает УкрЭнерго.

С 00.00 до 24.00 графики почасовых отключений будут действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

В то время как в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях почасовые отключения будут происходить с 07:00 до 22:00.

"Графики почасовых отключений предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию. Предоставить информацию относительно сроков отключений именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго)", – отмечают в Укрэнерго.

Напомним, 3 ноября энергетики подключили к сети всех абонентов Киевской области, которые в понедельник после обстрелов остались без электроэнергии.

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