Укрэнерго анонсировало отключение в Киеве и 10 областях 4 ноября: обнародованы графики
В пятницу, 4 ноября, графики почасовых отключений будут действовать в Киеве, Киевской области и еще 9 областях Украины
Об этом сообщает УкрЭнерго.
С 00.00 до 24.00 графики почасовых отключений будут действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
В то время как в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях почасовые отключения будут происходить с 07:00 до 22:00.
"Графики почасовых отключений предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию. Предоставить информацию относительно сроков отключений именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго)", – отмечают в Укрэнерго.
- Напомним, 3 ноября энергетики подключили к сети всех абонентов Киевской области, которые в понедельник после обстрелов остались без электроэнергии.
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