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Укрэнерго: 21 ноября по всей Украине будут действовать плановые отключения

20 ноября, 2022 воскресенье
21:10
Общество

С 00:00 21 ноября во всех областях Украины будут применять график плановых отключений, несмотря на меньшие ограничения энергоснабжения на выходных

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" на фейсбуке.

Отмечается, что на выходных украинцы снизили потребление электроэнергии, несмотря на похолодание. Несмотря на это, 21 ноября, с 00:00 до 24:00, во всех регионах Украины будут применяться плановые отключения.

Аварийные отключения на понедельник Укрэнерго не прогнозирует.

Список регионов с графиком почасовых отключений доступен по ссылке.

Укрэнерго не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаваты), на которые нужно уменьшить потребление", - отмечают в учреждении.

  • Напомним, специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света. Планируется, чтобы отключения по графику длились не более 1-2 часов.
  • Киевская ОВА опровергла фейк о продолжении экспорта украинской электроэнергии ЕС, это было сделано 11 октября 2022 по решению Министерства энергетики после первой атаки врага на энергосистему.

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