Укрэнерго: 13 июля вечернее потребление электроэнергии было самым высоким за всю неделю
Вечером 13 июля потребление электроэнергии было самым высоким за всю неделю, поэтому украинцев в очередной раз призвали ограничить использование кондиционеров
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"Вчера, 13 июля, вечернее потребление было самым высоким за неделю из-за жаркой погоды и выросло на 5% по сравнению со средой 12 июля. Это существенная нагрузка на энергосистему в вечерние часы, которая указывает на недостаточность мер экономии электроэнергии", - отметили в компании.
Там призвали украинцев ограничить использование кондиционеров с 16.00 до 23.00, переносить пользование энергоемкими приборами на день и ночь, выключать свет в помещениях, где никого нет.
"На сегодняшний день Укрэнерго не прогнозирует ограничений электроснабжения, но для снижения нагрузки на энергосистему и облегчения ее балансировки необходимо уменьшить потребление электроэнергии в сложные для энергосистемы вечерние часы", - подчеркнули в компании.
В настоящее время генерация покрывает потребности потребителей.
С 17.00 до 24.00 предусмотрен импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы с максимальной мощностью около 300 МВт. Экспорт не планируется.
- Ранее в Укрэнерго дали советы украинцам, какие приборы не следует включать в вечерние часы, чтобы сохранить баланс в энергосистеме.
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