"Укрэксимбанк" восстановил в должностях двух напавших на журналистов "Схем"

Об этом сообщает "Радио Свобода".



Приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датируется 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.



Ранее Игоря Тельбизова отстранили от должности. Об отстранении Олега Осипова публично не заявляли, хотя ему также вручили подозрение, а впоследствии – официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.



Действия директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения) и 1 насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не причинили телесных повреждений).



Досудебное расследование уголовного производства уже завершилось, дело направлено в суд, подготовительное заседание было назначено на 29 ноября 2021 года.