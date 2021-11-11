"Укрэксимбанк" восстановил в должностях двух напавших на журналистов "Схем"
"Укрэксимбанк" восстановил в должностях директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности учреждения Олега Осипова, которые по приказу главы правления Евгения Мецгера 4 октября применили силу против журналистов программы "Схемы"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датируется 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.
Ранее Игоря Тельбизова отстранили от должности. Об отстранении Олега Осипова публично не заявляли, хотя ему также вручили подозрение, а впоследствии – официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.
Действия директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения) и 1 насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не причинили телесных повреждений).
Досудебное расследование уголовного производства уже завершилось, дело направлено в суд, подготовительное заседание было назначено на 29 ноября 2021 года.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" совершили нападение во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной".
- Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство принадлежащего государству "Укрэксимбанка"должно было сделать все для недопущения конфликта с журналистами проекта "Схемы".
- В посольстве США надеются на прозрачное расследование инцидента.
- Схемы" возобновили видео нападения на журналистов в кабинете руководителя "Укрэксимбанка", которое пытались удалить сотрудники финучреждения.
- Прокуратура вручила подозрение Евгению Мецгеру из-за нападения на журналистов.
- "Схемы" обнародовали расследование о выдаче Укрэксимбанком $60 млн предпринимателю с бизнесом в оккупированной Горловке.
- Главу правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера уволили с должности .
- В ЕС заявили, что нападение на журналистов "Схем" следует тщательно расследовать .
- СБУ расследует кредит "Укрэксимбанка" по статье "финансирование терроризма" .
- Журналистка "Схем" Наталья Седлецка заявила, что к делу не приобщили видео и аудиозаписи инцидента.
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