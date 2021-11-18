"Укрэксимбанк" проверяет выдачу кредита, которую расследовали журналисты "Схем"

Об этом сообщила председатель Наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" Оляна Гордиенко на запрос журналистов "Схем".



Как отмечает издание, дело заключения этого кредита расследовали журналисты "Схем" и именно на вопрос о нем агрессивно отреагировал тогдашний председатель правления банка Евгений Мецгер.



После публикации расследования Наблюдательный совет банка инициировал аудит кредитного соглашения и привлек для этого внутренний комитет по рискам и независимых экспертов.



"В связи с общественным резонансом и необходимостью всестороннего исследования заключения соответствующего соглашения сейчас проводится углубленное изучение этой транзакции с привлечением Комитета Наблюдательного совета по вопросам рисков и независимых экспертов… Окончательная оценка событий будет дана Наблюдательным советом после завершения полноценного анализа обстоятельств заключения кредитного соглашения выдачи средств (в том числе получения заключения независимых экспертов)", - говорится в документе.



По информации "Схем", Набсовет 18 ноября заслушает предварительные результаты внутреннего аудита банка относительно соблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов при выдаче кредита.