"Укрэксимбанк" проверяет выдачу кредита, которую расследовали журналисты "Схем"
Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" заявил о проверке кредитного соглашения, согласно которому компании бизнесмена, платившие налоги группировке "ДНР", получили $60 млн под залог столичного ТРЦ Sky Mall
Об этом сообщила председатель Наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" Оляна Гордиенко на запрос журналистов "Схем".
Как отмечает издание, дело заключения этого кредита расследовали журналисты "Схем" и именно на вопрос о нем агрессивно отреагировал тогдашний председатель правления банка Евгений Мецгер.
После публикации расследования Наблюдательный совет банка инициировал аудит кредитного соглашения и привлек для этого внутренний комитет по рискам и независимых экспертов.
"В связи с общественным резонансом и необходимостью всестороннего исследования заключения соответствующего соглашения сейчас проводится углубленное изучение этой транзакции с привлечением Комитета Наблюдательного совета по вопросам рисков и независимых экспертов… Окончательная оценка событий будет дана Наблюдательным советом после завершения полноценного анализа обстоятельств заключения кредитного соглашения выдачи средств (в том числе получения заключения независимых экспертов)", - говорится в документе.
По информации "Схем", Набсовет 18 ноября заслушает предварительные результаты внутреннего аудита банка относительно соблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов при выдаче кредита.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" совершили нападение во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной".
- Прокуратура вручила подозрение Евгению Мецгеру в связи с нападением на журналистов.
- "Схемы" обнародовали расследование о выдаче Укрэксимбанком $60 млн предпринимателю с бизнесом в оккупированной Горловке .
- Председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера уволили с должности .
- 11 ноября "Укрэксимбанк" восстановил на должностях двух нападавших на журналистов "Схем". 13 ноября Тельбизова и Осипова уволили из банка.
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