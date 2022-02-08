Укрэксимбанк продал историческое здание в центре Киева за 135 млн. грн

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.



Известно, что здание было продано через систему электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины).



"Здание располагается в историческом и деловом центре Киева в непосредственной близости к Майдану Незалежности и достопримечательностям – Софии Киевской и Михайловского Златоверхого монастыря. Находится в середине центрального квартала напротив главной площади страны с фасадом на улицу Малую Житомирскую. Имеет собственный двор двух улиц, которые можно использовать для парковки автомобилей или обустройства внутреннего пространства", - говорится в сообщении.



Дом, построенный в 1895 году по проекту Г.П. Познякова "Центральные Торговые Бани", ныне имеющая статус памятника архитектуры и истории под охраной государства.



В декабре 2021 года на электронных торгах OpenMarket банк продал соседнее здание ХІХ ст. на ул. Софиевской, которая тоже является объектом культурного наследия. Цена продажи составила 46 739 834 грн.



"В собственности банка находятся другие представительские объекты коммерческой недвижимости офисного назначения в центральных частях столицы, а также производственно-хозяйственные помещения, транспорт и оборудование в разных регионах страны, которые готовятся к продаже. Условия и даты аукционов будут объявлены на сайте банка и нашими партнерами по организации торгов", - сказал член правления Укрэксимбанка Дмитрий Каплюк.



Кроме того, генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро сказал, что аукцион по продаже здания на Малой Житомирской дополнил совместную с Укрэксимбанком "копилку успешных кейсов".



Отмечается, что уже реализовано 35 лотов банка на 662 746 249 грн.



"В течение года планируем существенно увеличить этот показатель", – добавил Каплюк.

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