Укрэксимбанк продает право требования по кредиту на строительство зернового терминала в порту "Очаков"
Укрэксимбанк продолжает продажу прав требования по кредитной задолженности заемщиков, не обслуживающих финансовые обязательства перед банком. Снижение уровня неработающих активов – стратегический приоритет для Укрэксимбанка. За 9 месяцев текущего года деньгами или имуществом государственный банк погасил NPL примерно на 1 млрд. гривен
В пуле активов на продажу одним из самых недорогих и инвестиционно привлекательных лотов являются права требования по кредитному договору, обеспеченному ипотекой зернового терминала в морском порту "Очаков". Первая очередь терминала, состоящего в том числе из трех силосов общей мощностью хранения до 20 тыс. т. зерна, введена в эксплуатацию. Для второй очереди мощностью до 30 тыс. т. выполнены проектировочные и подготовительные работы на отведенных участках. Комплекс оснащен современным оборудованием ведущих мировых производителей для приемки, хранения и перевалки зерновых культур, технологические процессы автоматизированы. Доставка грузов в порт может производиться автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.
Комплекс обладает высоким экономическим и технологическим потенциалом дальнейшего увеличения мощностей хранения и перевалки. Интенсивное развитие речной логистики, которое ожидается уже в ближайшие годы, способно в разы увеличить объемы грузовых перевозок зерновых в районах реки Днепр. Наличие свободных близлежащих участков позволяет при необходимости расширить терминал, а также существует возможность строительства глубоководного причала и углубления акватории для приема судов большего класса.
Управление комплексом может осуществляться как отдельно, так и в составе вертикально-интегрированного холдинга. Наличие собственного терминала как одного из производственных звеньев может дать синергию для экспортно-ориентированного агробизнеса. В частности, способствовать снижению себестоимости сельхозпродукции с учетом доставки конечному покупателю, обеспечению первоочередности и оптимальных сроков обработки собственных грузов для снижения логистических рисков.
Торги по лоту со стартовой ценой 36,7 миллионов гривен запланированы на 13 декабря 2021 г.
Также в системе Open Market (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) Укрэксимбанком выставлен на продажу большой перечень прав требования по другим кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами, находящимися в банкротстве и ликвидации. Обеспечением по договорам является промышленная, коммерческая и жилая недвижимость, производственные комплексы, земельные участки, технологические линии и другое оборудование, товары в обороте и переработке, автомобильная и сельхозтехника, право интеллектуальной собственности на торговые марки и т.д.
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