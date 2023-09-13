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Укравтопром: в этом году в Украине вырос спрос на автобусы и микробусы

13 сентября, 2023 среда
14:57
Общество

По данным Укравтопрома, за восемь месяцев 2023 года количество автобусов и микробусов, приобретенных в Украине, увеличилось на 28%, по сравнению с прошлым годом

Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины.

"С января по август текущего года украинский автопарк пополнили 1767 автобусов и микроавтобусов. Это на 28% больше чем за аналогичный период 2022 года", - говорится в материале.

Сообщается, что количество новых автобусов и микробусов составило 1094 единицы, что на 135% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. А количество подержанной техники, импортированной из-за границы, составило 673 единиц, что на 26% меньше, чем в прошлом году.

В этот период чаще всего впервые регистрировали новые автотранспортные средства:

  • CITROEN – 350 единиц;
  • ATAMAN – 311 единиц;
  • ETALON – 221 единица;
  • FORD – 61 единица;
  • VOLKSWAGEN – 45 единиц.

И б/у автобусы и микробусы:

  • MERCEDES-BENZ – 203 единицы;
  • VAN HOOL – 124 единицы;
  • MAN – 40 единиц;
  • VOLVO – 34 единицы;
  • VDL – 30 единиц.

Кроме того, по данным Укравтопрома, в июле граждане Украины среди транспорта из Китая предпочли электромобили, в общей сложности купили более 900 легковушек.

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