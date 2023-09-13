Укравтопром: в этом году в Украине вырос спрос на автобусы и микробусы

Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины.

"С января по август текущего года украинский автопарк пополнили 1767 автобусов и микроавтобусов. Это на 28% больше чем за аналогичный период 2022 года", - говорится в материале.

Сообщается, что количество новых автобусов и микробусов составило 1094 единицы, что на 135% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. А количество подержанной техники, импортированной из-за границы, составило 673 единиц, что на 26% меньше, чем в прошлом году.

В этот период чаще всего впервые регистрировали новые автотранспортные средства:

CITROEN – 350 единиц;

ATAMAN – 311 единиц;

ETALON – 221 единица;

FORD – 61 единица;

VOLKSWAGEN – 45 единиц.

И б/у автобусы и микробусы:

MERCEDES-BENZ – 203 единицы;

VAN HOOL – 124 единицы;

MAN – 40 единиц;

VOLVO – 34 единицы;

VDL – 30 единиц.

Кроме того, по данным Укравтопрома, в июле граждане Украины среди транспорта из Китая предпочли электромобили, в общей сложности купили более 900 легковушек.