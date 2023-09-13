Укравтопром: в этом году в Украине вырос спрос на автобусы и микробусы
По данным Укравтопрома, за восемь месяцев 2023 года количество автобусов и микробусов, приобретенных в Украине, увеличилось на 28%, по сравнению с прошлым годом
Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины.
"С января по август текущего года украинский автопарк пополнили 1767 автобусов и микроавтобусов. Это на 28% больше чем за аналогичный период 2022 года", - говорится в материале.
Сообщается, что количество новых автобусов и микробусов составило 1094 единицы, что на 135% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. А количество подержанной техники, импортированной из-за границы, составило 673 единиц, что на 26% меньше, чем в прошлом году.
В этот период чаще всего впервые регистрировали новые автотранспортные средства:
- CITROEN – 350 единиц;
- ATAMAN – 311 единиц;
- ETALON – 221 единица;
- FORD – 61 единица;
- VOLKSWAGEN – 45 единиц.
И б/у автобусы и микробусы:
- MERCEDES-BENZ – 203 единицы;
- VAN HOOL – 124 единицы;
- MAN – 40 единиц;
- VOLVO – 34 единицы;
- VDL – 30 единиц.
Кроме того, по данным Укравтопрома, в июле граждане Украины среди транспорта из Китая предпочли электромобили, в общей сложности купили более 900 легковушек.
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