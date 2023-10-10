Укравтопром назвал, какие электромобили были самыми популярными среди украинцев в сентябре

Об этом информирует Укравтопром.

Сентябрь принес рекордный сбор новых электромобилей на украинском рынке. За предыдущий месяц было зарегистрировано 4298 электромобилей. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году и на 12% больше, чем в августе.

Большинство зарегистрированных автомобилей – это легковые авто – 4215 штук, из которых 769 новых и 3446 подержанных. Из 83 коммерческих электромобилей новыми были только 6.

ТОП-5 новых авто на рынке в сентябре:

VOLKSWAGEN ID.4 – 350 единиц;

VOLKSWAGEN ID.6 – 66 единиц;

TOYOTA BZ4X – 51 единица;

HONDA E – 49 единиц;

BYD Yuan Plus – 19 единиц.

Впервые зарегистрированные в Украине подержанные электромобили:

NISSAN Leaf – 590 единиц;

VOLKSWAGEN e-Golf – 433 единицы;

TESLA Model 3 – 405 единиц;

TESLA Model Y – 247 единиц;

RENAULT Zoe – 194 единицы.

По данным Укравтопрома, с начала года в Украине было зарегистрировано около 24,2 тыс. электромобилей. Доля новых машин среди этих регистраций выросла с 15% до 20%.