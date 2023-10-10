Укравтопром назвал, какие электромобили были самыми популярными среди украинцев в сентябре
В сентябре 2023 года рынок электромобилей в Украине показал рекордные показатели. По данным Укравтопрома, за месяц автопарк пополнился 4298 новыми электромобилями
Об этом информирует Укравтопром.
Сентябрь принес рекордный сбор новых электромобилей на украинском рынке. За предыдущий месяц было зарегистрировано 4298 электромобилей. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году и на 12% больше, чем в августе.
Большинство зарегистрированных автомобилей – это легковые авто – 4215 штук, из которых 769 новых и 3446 подержанных. Из 83 коммерческих электромобилей новыми были только 6.
ТОП-5 новых авто на рынке в сентябре:
- VOLKSWAGEN ID.4 – 350 единиц;
- VOLKSWAGEN ID.6 – 66 единиц;
- TOYOTA BZ4X – 51 единица;
- HONDA E – 49 единиц;
- BYD Yuan Plus – 19 единиц.
Впервые зарегистрированные в Украине подержанные электромобили:
- NISSAN Leaf – 590 единиц;
- VOLKSWAGEN e-Golf – 433 единицы;
- TESLA Model 3 – 405 единиц;
- TESLA Model Y – 247 единиц;
- RENAULT Zoe – 194 единицы.
По данным Укравтопрома, с начала года в Украине было зарегистрировано около 24,2 тыс. электромобилей. Доля новых машин среди этих регистраций выросла с 15% до 20%.
- Кроме того, в сентябре украинцы приобрели и зарегистрировали 5700 новых авто, что на две трети больше, чем в прошлом, но на 2% меньше, чем в августе. Японский автопроизводитель Toyota стал самым популярным в сентябре. В частности, новых автомобилей в Украине было зарегистрировано - 960. Это на 43% больше, чем в том же месяце 2022 года.
- Также Укравтопром назвал 10 популярнейших моделей новых легковых автомобилей в Украине. В сентябре в десятку самых продаваемых новых авто вошли представители восьми брендов, в то время как в августе их было всего шесть. Больше всего моделей в рейтинге принадлежат Toyota – три, а остальные – по одному от Renault, Volkswagen, Mazda, Hyundai, BMW, Skoda и Suzuki.
- В сентябре украинский автопарк увеличился более чем на 21 тысячу подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа.
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