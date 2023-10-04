Укравтопром назвал 10 самых популярных моделей новых авто

Об этом информирует Укравтопром.

Сообщается, что это тот же показатель, что и в августе, но с разным составом бестселлеров.

В сентябре в десятку самых продаваемых новых авто вошли представители восьми брендов, в то время как в августе их было всего шесть. Больше всего моделей в рейтинге принадлежат TOYOTA – три, а остальные – по одному от RENAULT, VOLKSWAGEN, MAZDA, HYUNDAI, BMW, SKODA и SUZUKI.

Лидером продаж стали компактные кроссоверы-внедорожники RENAULT Duster, которые нашли 407 покупателей в Украине. На втором месте разместились электрические кроссоверы VOLKSWAGEN ID.4 с результатом 350 единиц. Третье место заняли автомобили класса SUV для активного отдыха – TOYOTA RAV-4, которые продались в количестве 326 штук.

В пятое место попали кроссоверы MAZDA CX5, их зарегистрировал 161 украинец. Южнокорейские кроссоверы HYUNDAI Tucson с приобретенными 150 единицами на шестой позиции.

Далее в рейтинге автомобили класса SUV немецкой компании BMW X5, их приобрело 147 водителей и внедорожники TOYOTA Land Cruiser Prado, которые приобрели 147 автолюбителей в Украине. Восьмое место заняли легковушки SKODA Octavia со значением 140 единиц.

Замыкают десятку транспортные средства японских компаний SUZUKI Vitara со 124 зарегистрированными единицами и TOYOTA Camry – 113.