Укравтопром назвал 10 самых популярных моделей новых авто
В сентябре 2023 года рынок новых легковых автомобилей снова возглавили десять наиболее популярных моделей, которые составили 36% от общего объема продаж
Об этом информирует Укравтопром.
Сообщается, что это тот же показатель, что и в августе, но с разным составом бестселлеров.
В сентябре в десятку самых продаваемых новых авто вошли представители восьми брендов, в то время как в августе их было всего шесть. Больше всего моделей в рейтинге принадлежат TOYOTA – три, а остальные – по одному от RENAULT, VOLKSWAGEN, MAZDA, HYUNDAI, BMW, SKODA и SUZUKI.
Лидером продаж стали компактные кроссоверы-внедорожники RENAULT Duster, которые нашли 407 покупателей в Украине. На втором месте разместились электрические кроссоверы VOLKSWAGEN ID.4 с результатом 350 единиц. Третье место заняли автомобили класса SUV для активного отдыха – TOYOTA RAV-4, которые продались в количестве 326 штук.
В пятое место попали кроссоверы MAZDA CX5, их зарегистрировал 161 украинец. Южнокорейские кроссоверы HYUNDAI Tucson с приобретенными 150 единицами на шестой позиции.
Далее в рейтинге автомобили класса SUV немецкой компании BMW X5, их приобрело 147 водителей и внедорожники TOYOTA Land Cruiser Prado, которые приобрели 147 автолюбителей в Украине. Восьмое место заняли легковушки SKODA Octavia со значением 140 единиц.
Замыкают десятку транспортные средства японских компаний SUZUKI Vitara со 124 зарегистрированными единицами и TOYOTA Camry – 113.
- Кроме того, в сентябре украинцы приобрели и зарегистрировали 5700 новых авто, что на две трети больше, чем в прошлом, но на 2% меньше, чем в августе.
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