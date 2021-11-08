Укравтодор завершил строительство участка киевской трассы в Черкасской области
Укравтодор завершил строительство 40 км участка киевской трассы в Черкасской области
Об этом пресс-служба Укравтодора сообщила в Facebook.
"Завершен капитальный ремонт и реконструкцию автодороги национального значения Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь от границы Киевской и Черкасской областей до окончания обхода города Золотоноша. Всего капитально отремонтировано почти 40 км автодороги", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на днях был завершен капитальный ремонт последнего участка от границы с Киевской областью и до поворота на Канев в с. Софиевка Золотоношского района.
Следовательно, отметили в пресс-службе, полностью завершен капитальный ремонт автодороги из Черкасс в Киев левым берегом. Продолжительность поездки сократилась в среднем на 1 час.
Укравтодор также завершил реконструкцию обхода города Золотоноша, где установлено современное освещение, расширено дорожное покрытие, устроены дополнительные полосы движения. На этом участке реконструирован путепровод через железнодорожный путь и мост через реку Золотоношка.
Кроме того, на участке автодорги Н-08 возле села Песчаное капитально отремонтирован мост через реку Супий.
По информации пресс-службы, трасса Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь является автомобильным путем национального значения, проходящего по территории Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Протяженность национальной автодороги в области составляет 88,5 км.
В целом, до конца 2021 года в Черкасской области Укравтодор планирует отремонтировать 259 км дорог государственного значения.
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