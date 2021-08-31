Укравтодор завершил ремонт двух дорог к Шацким озерам

Об этом пресс-служба Укравтодора сообщила в Facebook.



"На сегодняшний день отремонтировано 48,7 км этих территориальных автодорог. Восстановленные дороги Т-03 и Т-03 06 уже оценили многие украинцы и иностранцы, которые в последний месяц лета путешествовали по живописным местам шацкого края", - говорится в сообщении.



Так, было отремонтировано 26 км Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - / М-06 / от села Пища до села Положево. Также на всей протяженности - 22,5 км - обновлена дорога Т-03-06 / Т-03-02 / - Шацк - Вилица - Припять - Любохины - / Т-03-08 / от поселка Шацк в село Любохины.



По словам заместителя председателя Укравтодора Андрея Ивко, маршруты к Шацким озерам стали комфортными и безопасными. С марта подрядные организации отремонтировали почти 48 км дорог в природный парк. Ивко отметил, что ранее эти автодороги имели покрытие из щебня и брусчатки, сейчас же на 48 км обустроено трехслойное дорожное покрытие, состоящее из прочного щебеночно-песчаного основания и двух слоев асфальто-бетонной смеси. Новое дорожное покрытие имеет гарантийный срок 15 лет.



Кроме того, отметили в пресс-службе, на эти дороги нанесена разметка, установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, обустроены посадочные площадки, установлены новые и отремонтированы существующие автопавильоны. В пределах населенных пунктов проложены тротуары, а также проведено обустройство обочин и их укрепление.



В пресс-службе добавили, что Укравтодор также приступил к обустройству выравнивающего слоя из асфальта почти 10-километрового участка Положево - Загораны дороги Т-03-02. На ремонт следующего отрезка этой автодороги от Загоран до Любомыля протяженностью 9,5 км проводится тендер.



Кроме того, Укравтодор ремонтирует дорогу Т-03-01 Залесье - / Т-03-02 /, пролегающую вдоль северной стороны жемчужины Шацких озер - озера Свитязь. На участке Пульмо - Гряда, протяженностью 5,6 км, уложен первый слой асфальта.



В целом, заключили в пресс-службе, к концу 2021 года Укравтодор планирует возобновить более 195 км автомобильных дорог государственного значения в Волынской области.

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