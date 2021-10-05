Укравтодор завершил ремонт дороги Старобельск - Новоайдар на Луганщине
Укравтодор завершил ремонт с нанесением дорожной разметки дороги Старобельск - Новоайдар в Луганской области
Об этом пресс -служба Укравтодора сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, Укравтодор завершил ремонт в Луганской области на дороге Н-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк, на участке от Старобельска до Новоайдара (км 0 +000 - 39 + 960). На дороге также установлены новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.
В пресс-службе напомнили, что ремонт на этой дороге начался в 2020 году. В этом году дорожники завершили ремонтные работы, в частности, уложили финишный слой асфальтобетонного покрытия.
Отмечается, что в сентябре на отремонтированном маршруте были установлены дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесена дорожная разметка, устроены тротуары и наружное освещение в населенных пунктах, через которые проходит трасса. На выезде из Старобельска подготовлена площадка для установки передвижного габаритно-весового комплекса.
Маршрут от Старобельска до Новоайдара проходит через населенные пункты Старобельск, Половинкино, Байдовка, Шульгинка, Штормовое, Победное, Денежниково и Новоайдар.
В Укравтодоре отметили, до конца 2021 года планируется отремонтировать 241 км дорог государственного значения в Луганской области.
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