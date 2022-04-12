Укравтодор завершает строительство временной переправы на трассе Киев-Житомир возле села Стоянка

Об этом сообщает Укравтодор.

"Строим временную переправу, а также демонтируем разрушенный мост", - пишут в ведомстве.



В начале следующей недели Укравтодор планирует открыть временный проезд по переправе и возобновить сообщение с Киевом.

"Житомирская трасса – одна из основных транспортных артерий страны. Уже почти неделю, как ведутся восстановительные работы на дороге: ее убирают, расчищают от изуродованных автомобилей и техники", - отметил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Городской голова Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что около 70% города уже убрано, в отдельных районах возобновили поставки электроэнергии, но возвращаться в Ирпень еще рано.

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