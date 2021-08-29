Укравтодор взял кредит в $367 млн на "Большое строительство"
Государственное агентство автомобильных дорог Украины получило кредит в $376 млн, который пойдет на реализацию проектов программы "Большое строительство"
Об этом сообщает Укрэксимбанк .
Укрэксимбанк выступил в качестве банка-координатора с долей 45% от общего объема консорциумного кредитования. Также в проекте участвуют Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, "Банк Кредит Днепр" и ПУМБ.
Целевым назначением кредита является финансирование объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения по перечню, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины №521 от 26 мая 2021 года.
Средства будут привлечены для капитального и текущего среднего ремонта, реконструкции и строительства дорог и других объектов дорожной инфраструктуры.
- Напомним, 18 июня Укравтодор впервые выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже под 6,25% на семь лет.
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