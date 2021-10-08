Укравтодор восстановил дорогу "Лесное" - "Малоярославец Первый" на границе с Молдовой в Одесской области

Об этом пресс-служба Укравтодора сообщила в Facebook.



"В Одесской области финишируют ремонтные работы на дороге Т-16-44 КПП "Лесное" - КПП "Малоярославец Первый", у контрольно-пропускного пункта "Малоярославец Первый", - говорится в сообщении.



Отмечается, что ремонтники укрепили основание дороги и устроили два слоя асфальтобетона. Продолжается нанесения разметки на новое покрытие. Вскоре планируется установить дорожные знаки и барьерное ограждение.



В пресс-службе добавили, что в этом году на маршруте Т-16-44 ремонтные работы проводим на девяти участках, общей протяженностью 46,7 км.



Всего, по информации Укравтодора, в 2021 году в Одесской области отремонтировано 180 км дорог государственного значения.

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