Укравтодор показал маршрут, по которому гражданские могут безопасно добраться до деоккупированных территорий Харьковщины: схема движения
Укравтодор опубликовал схему маршрута, по которому гражданские могут безопасно добраться из Харькова до освобожденных Балаклеи, Изюма и Купянска
Об этом Укравтодор сообщил в телеграме .
Маршрут можно просмотреть на гугл-картах .
Также в Укравтодоре отметили, что без необходимости не рекомендуют передвигаться по этому маршруту, поскольку его разминирование до сих пор продолжается.
"Рекомендуем передвигаться исключительно в светлое время суток и соблюдать безопасную скорость движения. Берегите себя", - подчеркнули в сообщении.
- С 6 сентября ВСУ деоккупировали около 388 населенных пунктов Харьковской области.
- Укрзализныця начала возобновлять рейсы на освобожденную Харьковщину. Уже есть расписание.
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