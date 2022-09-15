Об этом Укравтодор сообщил в телеграме .

Маршрут можно просмотреть на гугл-картах .

Также в Укравтодоре отметили, что без необходимости не рекомендуют передвигаться по этому маршруту, поскольку его разминирование до сих пор продолжается.

"Рекомендуем передвигаться исключительно в светлое время суток и соблюдать безопасную скорость движения. Берегите себя", - подчеркнули в сообщении.

С 6 сентября ВСУ деоккупировали около 388 населенных пунктов Харьковской области.

Укрзализныця начала возобновлять рейсы на освобожденную Харьковщину. Уже есть расписание.