Укравтодор определил, какая компания будет строить мост через Днестр в Молдову

Об этом сообщает LB.ua.

Мост должен стать основой автомагистрали между Киевом и Кишиневом.

Он будет построен в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь (Украина) и Косэуць (Молдова).

Кроме моста, нужно будет построить 1,6 км подхода со стороны Украины и 5 км со стороны Молдовы.

Финансировать работы будет государственный бюджет Украины. Строительство должно быть завершено к концу 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть амбиция провести между Киевом и Кишиневом автомагистраль.

Укравтодор объявил тендер на строительство моста через Днестр в Молдову до 2023 года.