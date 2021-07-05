Укравтодор определил, какая компания будет строить мост через Днестр в Молдову
Тендер на строительство моста через Днестр выиграло ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие Автострада" с ценовым предложением 3,4 млрд грн
Об этом сообщает LB.ua.
Мост должен стать основой автомагистрали между Киевом и Кишиневом.
Он будет построен в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь (Украина) и Косэуць (Молдова).
Кроме моста, нужно будет построить 1,6 км подхода со стороны Украины и 5 км со стороны Молдовы.
Финансировать работы будет государственный бюджет Украины. Строительство должно быть завершено к концу 2022 года.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть амбиция провести между Киевом и Кишиневом автомагистраль.
- Укравтодор объявил тендер на строительство моста через Днестр в Молдову до 2023 года.
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