Укравтодор ограничит движение на киевской кольцевой дороге из-за капремонта
Укравтодор ограничит движение на киевской кольцевой дороге с 18 июля до 30 октября
Об этом пресс-служба Укравтодора сообщила в Telegram.
Согласно сообщению, частичное ограничение движения будет действовать с 22:00 18 октября до 30 октября в связи с капитальным ремонтом.
В пресс-службе отметили, что следующий этап работ предусматривает обновление участка от ул. Луценко до Одесской площади в направлении ул. Заболотного.
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