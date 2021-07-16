Укравтодор ограничит движение на киевской кольцевой дороге из-за капремонта

Об этом пресс-служба Укравтодора сообщила в Telegram.



Согласно сообщению, частичное ограничение движения будет действовать с 22:00 18 октября до 30 октября в связи с капитальным ремонтом.



В пресс-службе отметили, что следующий этап работ предусматривает обновление участка от ул. Луценко до Одесской площади в направлении ул. Заболотного.

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