Укравтодор объявил тендер на капремонт почти 62 км дорог в Луганской области

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил в Facebook.



"Укравтодор объявил тендер на капремонт 61,5 км дорог в Луганской области. Это важный этап реализации соглашения с Международным банком реконструкции и развития по восстановлению инфраструктуры Востока", - написал Кубраков.



По его словам, речь идет об обновлении 49,5 км дороги Т-13-02 Танюшевка - Старобельск - Бахмут, а также 12 км дороги Н-26 Чугуев - Меловое.



В ближайшее время, добавил Кубраков, будет объявлена также закупка еще 121,6 км дороги Р-66 КПП Демино-Александровка - Сватово - Лисичанск - Луганск.



Министр отметил, что эти дороги имеют стратегическое значение для региона и проходят через густонаселенные пункты. При этом они не обновлялись годами, а с началом войны по ним интенсивно двигалась военная техника.



"Луганщина долгое время была среди областей, в которых проводилось меньше дорожных работ. За предыдущие 10 лет здесь было отремонтировано только 132,9 км дорог. Поэтому с началом Великого строительства мы уделяем особое внимание именно этой области", - отметил Кубраков.



Он отметил, что торги будут проводиться путем международных конкурентных торгов согласно правилам МБРР. Работы начнутся сразу после определения и объявления победителя.

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