Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Укравтодор объявил тендер на капремонт почти 62 км дорог в Луганской области

Укравтодор объявил тендер на капремонт почти 62 км дорог в Луганской области

5 августа, 2021 четверг
10:59
Экономика Укравтодор

Укравтодор объявил тендер на капитальный ремонт 61,5 км дорог в Луганской области в рамках соглашения с Международным банком реконструкции и развития (МБРР)

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил в Facebook.

"Укравтодор объявил тендер на капремонт 61,5 км дорог в Луганской области. Это важный этап реализации соглашения с Международным банком реконструкции и развития по восстановлению инфраструктуры Востока", - написал Кубраков.

По его словам, речь идет об обновлении 49,5 км дороги Т-13-02 Танюшевка - Старобельск - Бахмут, а также 12 км дороги Н-26 Чугуев - Меловое.

В ближайшее время, добавил Кубраков, будет объявлена также закупка еще 121,6 км дороги Р-66 КПП Демино-Александровка - Сватово - Лисичанск - Луганск.

Министр отметил, что эти дороги имеют стратегическое значение для региона и проходят через густонаселенные пункты. При этом они не обновлялись годами, а с началом войны по ним интенсивно двигалась военная техника.

"Луганщина долгое время была среди областей, в которых проводилось меньше дорожных работ. За предыдущие 10 лет здесь было отремонтировано только 132,9 км дорог. Поэтому с началом Великого строительства мы уделяем особое внимание именно этой области", - отметил Кубраков.

Он отметил, что торги будут проводиться путем международных конкурентных торгов согласно правилам МБРР. Работы начнутся сразу после определения и объявления победителя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

строительство дорог
Читайте также:
title.author Сергей Головнев
3 августа, 2021 вторник
Как Ахметов "продавил" Зеленского и добился высокой цены электроэнергии
Євген Марчук
title.author Виталий Портников
5 августа, 2021 четверг
Виталий Портников: Евгений Марчук - государственник и отсутствие государства
4 августа, 2021 среда
Найденные на автобусной остановке секретные документы по НАТО и кораблю ВМФ Великобритании Defender потерял кандидат в послы, - СМИ
Киев
+18
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.86
    Покупка 26.86
    Продажа 27.1
  • EUR
    Покупка 31.7
    Продажа 32.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
5 августа
13:03
Глава полиции Киева Крищенко подал в отставку, - СМИ
12:54
COVID
В Украине зафиксировали 143 случаев Дельта-штамма COVID-19
12:52
Укрзализныця
Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Рахов и Одессу
12:44
Олимпиада-2020: украинская каратистка одержала историческую победу в Токио
12:40
Нафтогаз
Нафтогаз повысил августовскую цену на газ для клиентов поставщика "последней надежды"
12:35
Лукашенко
Лукашенко заявил о "дополнительной угрозе" со стороны Украины
12:27
вакцинация
В Украине планируют повторно вакцинировать население от COVID-19
12:13
Мужчине, который захватил заложников в Кабмине, объявили подозрение
12:02
Украинка Старикова остановилась в шаге от медали Олимпиады-2020 в велотреке
12:00
Коллекторы должны подать регистрационные документы в НБУ до 13 августа, - разъяснение регулятора
11:56
Террориста "ДНР", который воевал против Украины, приговорили к 10 годам заключения
11:45
десантный корабль Кондопога
В России заявили о превращении Черного моря в зону опасного противостояния
11:42
вакцинация
В Моршине, где проводят эксперимент по массовой вакцинации, не фиксировали случаев коронавируса с 20 июня
11:37
Ярославский вернулся на пост президента "Металлиста"
11:28
В Ровно ночью сожгли авто депутата облсовета
11:27
Правоохранители разоблачили преступников на систематических кражах нефтепродуктов: они повредили магистральный нефтепродуктопровод
11:24
"То ли с юга, то ли с запада ни одна нога не должна ступить" Лукашенко поручил силовикам закрыть "каждый метр" границы
11:17
Олимпиада-2020: украинки Старикова и Басова вышли в финал в велотреке
10:55
Зеленский
"Если ты считаешь: "Нам в Россию", то ты должен понять, что нужно искать себе место в РФ": Зеленский назвал ошибкой пребывание в ОРДЛО сторонников "русского мира"
10:39
Олимпиада-2020: сборная США с камбэком вышла в баскетбольный финал Игр в Токио
10:39
Секс с Шекспиром, призрак-детектив и скелеты в шкафу - 5 книг, где творится что-то невероятное
10:36
Евгений Марчук
В СБУ назвали причину смерти Марчука
10:25
Украинцы зарегистрировали более 4 тыс. сделок с землей с момента открытия рынка
10:22
КМДА
Нового главу КГГА следует назначать с прицелом на будущие выборы мэра Киева – политолог
10:21
Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Варшаву, - оппозиционер
10:10
Олимпиада-2020: МОК требует от российских телеканалов объяснений из-за унижения тяжелоатлетки-трансгендера
10:01
Оккупанты обстреляли многоэтажку в Донецкой области, ранен мирный житель
09:51
Евгений Марчук
Виталий Портников: Евгений Марчук - государственник и отсутствие государства
09:51
Леонид Кравчук
Кравчук заявил о попытке покушения на него в 1994 году
09:45
Клуб УПЛ назначил нового главного тренера
09:30
В Украине сделали 6 млн прививок против COVID-19
09:24
Украинский боксер Хижняк в ожесточенном бою вышел в финал Олимпиады-2020
09:11
курс доллара
Официальный курс: доллар несколько вырос в цене
09:06
В зоне ООС ранили украинского военного
08:55
"Колос" - "Шахтер" Караганда: где и когда смотреть стартовый матч Украинской Лиги конференций
08:47
Обновлено
4G метро
В киевском метро нашли подозрительный предмет, проверка ничего не обнаружила
08:39
За сутки в Украине зафиксировали более тысячи случаев коронавируса
08:26
Суд вернул государству комбинат, который контролировал Фирташ, - САП
08:25
Мама, я это сделала! Украинка бурно отреагировала на медаль Олимпиады-2020
07:55
Игорь Харатин
Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV