Укравтодор оборудует временную переправу в Ирпень
Служба автомобильных дорог Киевской области обустраивает временную переправу на подъезде к Ирпеню
Об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины в Телеграмме.
"На дороге Р-30 подъезд к городу Ирпень обустраивается временная переправа. Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, которое начнется в ближайшее время", - говорится в сообщении.
В Укравтодоре отметили, что возвращаться в освобожденный город пока опасно, поэтому эвакуированным жителям стоит подождать официального уведомления властей о безопасном возвращении домой.
- Напомним, Ирпень закрыли на выезд для защиты от мародеров.
- 28 марта Вооруженные силы Украины освободили город Ирпень под Киевом от российских оккупантов.
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