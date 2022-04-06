Укравтодор оборудует временную переправу в Ирпень

Об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины в Телеграмме.

"На дороге Р-30 подъезд к городу Ирпень обустраивается временная переправа. Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, которое начнется в ближайшее время", - говорится в сообщении.



В Укравтодоре отметили, что возвращаться в освобожденный город пока опасно, поэтому эвакуированным жителям стоит подождать официального уведомления властей о безопасном возвращении домой.

Напомним, Ирпень закрыли на выезд для защиты от мародеров.

28 марта Вооруженные силы Украины освободили город Ирпень под Киевом от российских оккупантов.

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