"Украсть унитаз и умереть". Россияне настолько угнетены, что едут на войну в Украину, чтобы увидеть нормальную жизнь, - Зеленский

Об этом в вечернем видеообращении рассказал Владимир Зеленский.

"Если быть честным, то территория, на которой России стоило бы позаботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора, просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь... Знаете, как раньше говорили о самой большой мечте: увидеть Париж и умереть... А от их поведения теперь просто шок. теперь – украсть унитаз и умереть", – отметил президент Украины.

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