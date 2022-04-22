"Украсть унитаз и умереть". Россияне настолько угнетены, что едут на войну в Украину, чтобы увидеть нормальную жизнь, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что России нужно заботиться о правах русскоязычных на собственной территории, потому что мечта россиян сейчас – "украсть унитаз и умереть"
Об этом в вечернем видеообращении рассказал Владимир Зеленский.
"Если быть честным, то территория, на которой России стоило бы позаботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора, просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь... Знаете, как раньше говорили о самой большой мечте: увидеть Париж и умереть... А от их поведения теперь просто шок. теперь – украсть унитаз и умереть", – отметил президент Украины.
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