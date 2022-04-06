Украли все. У меня не осталось вещей – кеды, кроссовки забрали. Как еще кухню не вынесли, - тренер "Колоса" рассказал, как провел 37 дней в оккупации

Об этом Константин Голуб рассказал в видео для YouTube-канала "Колоса".



"Мой дом находится между Выставкой и Здвижовкой. Я оказался в тылу у россиян, которых заехало невероятное количество туда – людей и техники. Обстреливали от нас Бучу, Ворзель. Затем пошли вертолеты – на аэропорт Антонов. Потом пошла техника – 650 единиц. А следующего дня 1200 единиц. Но и через другие дороги шли – через Демидов, Варшавку", - рассказывает тренер.



По словам Голуба, всех соседей согнали в один дом, чтобы легче было грабить.



"Нас всех согнали в один дом, чтобы грабить наши дома. С одной стороны выводят, с другой – грабят. Вынесли все. Как еще кухню не вынесли. У меня не осталось вещей – кеды, кроссовки забрали. Просто все. Слава Богу, детей и внуков не было со мной. Подъехали на бронеранспортере, обстреляли дом из 12 калибра, затем из автомата обстреляли", - рассказал тренер ФК "Колоса" по физподготовке Константин Голуб.





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