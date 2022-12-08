Об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро Украины .

"Детективы Национального бюро задержали лицо, обвиняемое в рамках расследуемого НАБУ и САП дела по завладению средствами Южноукраинской АЭС, которое скрывалось от следствия и находилось в международном розыске", - пишет пресс-служба.

8 декабря беглянка добровольно прибыла к детективам.

Следствие установило, что в 2018 году лицо вместе с другими участниками схемы завладело финансами Южноукраинской АЭС в размере 27,9 млн грн.

"Преступление произошло в результате организации процедур государственных закупок по завышенным в 18-34 раза ценам с использованием ряда подконтрольных служащим АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и представителям коммерческих структур предприятий", - разъяснили в НАБУ.

В общей сложности правоохранители установили, что коррупционной схемы причастны 17 человек. По 12 из них дело слушается в суде с сентября 2019 года. Еще в отношении 5 человек в суд направлены обвинительные акты с соглашениями о признании виновности.

25 мая задержаны российские военные, пытавшиеся захватить Южноукраинскую АЭС, и бывшая помощница главаря "ДНР" Захарченко.

Также 25 мая НАБУ задержало предпринимателя, который находился в международном розыске по делу о присвоении денег Южноукраинской АЭС.

С 7 по 9 ноября Международное агентство по атомной энергии проверяло Южноукраинскую АЭС на незаявленный ядерный материал.

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