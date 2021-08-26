Украл в банке 630 тыс. грн: руководителя турфирмы на Киевщине разоблачены на махинациях с карточками иностранцев
Полиция объявила подозрение руководителю туристической фирмы на Киевщине, который из-за махинаций с карточками иностранцев украл у государственного банка 630 тыс. грн
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Согласно сообщению, руководитель столичной компании, которая предоставляет туристические услуги, осуществлял незаконные операции с использованием POS-терминала, арендованного у государственного банка. Для этого он использовал реквизиты банковских карт иностранных граждан.
Отмечается, что 21-летний житель Киевской области арендовал POS-терминал у одного из государственных банков для осуществления хозяйственной деятельности. В дальнейшем с помощью системы дистанционного банковского обслуживания мужчина подключил услугу "Эквайринг".
После этого он с помощью платежных данных клиентов иностранных банков осуществил 138 незаконных банковских операций без карт и ведома владельцев.
В пресс-служба добавили, что за совершенное преступление мужчине грозит до 12 лет заключения.
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