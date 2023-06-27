Об этом информирует СБУ .

Отмечают, что злоумышленники присвоили около 7,5 млн грн. бюджетных средств. Таким образом, они сорвали строительство шести амбулаторий в отдаленных поселках Одесской области.

Организовал сделку руководитель аппарата главы Одесской ОВА. Он привлек к ней столичную строительную компанию, которая находится под контролем его приятеля – советника городского главы Вишневого в Киевской области.

Так, в 2020 году при содействии одесского чиновника это предприятие одержало победу в тендере на возведение медицинских учреждений в Одесской области. Согласно договору, подрядчики должны были построить шесть поселковых амбулаторий в регионе. На реализацию компания получила аванс в 16,9 млн грн из госбюджета.

В результате злоумышленники разворовали почти половину полученных средств, а объекты оставили недостроенными даже на 50%. Для этого они искусственно завышали стоимость и объем проделанных работ, а также вносили ложные сведения в отчеты. Кроме того, к осуществлению преступной схемы они привлекли еще двух чиновников Одесской ОВА.

"Инициированная СБУ строительно-техническая экспертиза подтвердила факт незавершенного строительства и украденных денег. Кроме того, эксперты отметили, что фундамент этих объектов не отвечает установленным требованиям и аварийно-опасным", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства у злоумышленников были обнаружены документы и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Чиновнику Одесской ОВА, двум экс-руководителям департаментов госучреждения и советнику мэра Вишневого, директору и еще одному должностному лицу строительной компании сообщили о подозрениях по четырем статьям УК:

ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения организованной группой по предварительному сговору);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Всем им грозит до 12 лет лишения свободы.