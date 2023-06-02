Об этом информирует Киевская областная прокуратура .

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении разведчику-снайперу воинской части вооруженных сил РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что с февраля по март 2022 года во временно оккупированном селе Катюжанка Вышгородского района подозреваемый вместе с другими рашистами ворвались и поселились в частном доме.

Оккупант, сбегая с Киевщины, похитил из дома мирных жителей бензопилу и другие инструменты.

В то же время россиянин отдавал себе отчет, что награбленное имущество не может быть использовано для военных целей, добавили в прокуратуре.

Фото: Киевская областная прокуратура