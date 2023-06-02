Украл бензопилу и другое имущество жителей Киевщины: российскому разведчику-снайперу заочно объявили подозрение
Военному Российской Федерации, похищавшему имущество мирных жителей во время захвата села Катюжанка Киевской области, заочно сообщили о подозрении
Об этом информирует Киевская областная прокуратура .
"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении разведчику-снайперу воинской части вооруженных сил РФ по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что с февраля по март 2022 года во временно оккупированном селе Катюжанка Вышгородского района подозреваемый вместе с другими рашистами ворвались и поселились в частном доме.
Оккупант, сбегая с Киевщины, похитил из дома мирных жителей бензопилу и другие инструменты.
В то же время россиянин отдавал себе отчет, что награбленное имущество не может быть использовано для военных целей, добавили в прокуратуре.
Фото: Киевская областная прокуратура
- 9 мая стало известно, что захватчики привлекают коллаборантов к вывозу с временно оккупированной территории Запорожской области в Крым награбленного имущества украинцев, предприятий и госучреждений.
- На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей значительно участились случаи мародерства и воровства со стороны российских военнослужащих, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 39.83Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное