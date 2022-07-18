Украину ждет новая волна внутренних переселенцев: в чем причина
В Украине прогнозируют новую волну внутреннего перемещения жителей с Востока на Запад в преддверии отопительного сезона
Об этом сказала вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирины Верещук во время общенационального телемарафона, передает РБК-Украина.
Она напомнила, что Запорожская область, город Энергодар, в ее северо-западной части фактически отрезаны от газоснабжения, и восстановить его пока нет возможности.
Поэтому украинцы будут вынуждены ехать и искать убежище на Западе страны.
По словам Верещук, в настоящее время зарегистрировано только 4,5 млн внутренне перемещенных лиц. На деле же речь идет о почти 7 млн.
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