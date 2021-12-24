Украину в выходные накроют мокрый снег, морозы и сильный ветер, - синоптик Наталья Диденко
25-26 декабря в Украине будут гололедица, осадки и порывистый ветер
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В субботу, 25 декабря, в Украине произойдет кратковременное потепление. Температура воздуха будет составлять -2°C...+4°C. Жителям Юга следует ожидать +4°C...+9°C, а в Крыму - до +11°C.
Кроме того, 25 декабря запад, восток а ночью и север Украины накроет мокрый снег, кое-где с дождем. В центральных и южных областях осадков не ожидается.
Также синоптик предупреждает о порывистом и сильном ветре.
В воскресенье 26 декабря Украину накроют морозы. От Черновицкой области через Одесчину, через юг до Донбасса будут мокрый снег и дождь. Наталья Диденко предупреждает о возможном налипании мокрого снега и сложной ситуации на дорогах.
На остальной территории Украины осадков не ожидается, однако усилится гололедица.
В Киеве в ночь на 25 декабря ожидается мокрый снег. Днем 25 декабря и 26 декабря будет держаться сухая погода. Кроме того, синоптик предупреждает о порывистом ветре.
В течение 25 декабря потеплеет до 0°C...+2°C. 26 декабря ночная температура упадет до -12°C, а дневная - до -4°C. Также стоит ожидать гололедицу.
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