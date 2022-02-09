Украину в течение 9 февраля накроют снег и порывистый ветер

Об этом сообщает Укргидрометцентр .



Днем 9 февраля синоптики не прогнозируют существенных осадков.



На дорогах, кроме Юга, утром местами будет удерживаться гололедица.Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на Западе местами порывы будут достигать 15-20 м/с.



Дневная температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +1...+6°C, в западных областях и на Юге Одесчины вырастет до +9°C, а на Востоке будет около 0°C.



В Карпатах выпадет небольшой снег. Температура воздуха будет составлять -3...-8°C.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb