Украину в течение 9 февраля накроют снег и порывистый ветер
9 февраля в Украине будут небольшой снег, ветер, мороз и гололедица
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
Днем 9 февраля синоптики не прогнозируют существенных осадков.
На дорогах, кроме Юга, утром местами будет удерживаться гололедица.Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на Западе местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Дневная температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +1...+6°C, в западных областях и на Юге Одесчины вырастет до +9°C, а на Востоке будет около 0°C.
В Карпатах выпадет небольшой снег. Температура воздуха будет составлять -3...-8°C.
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