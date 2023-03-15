Украину убрали из заявки на проведение чемпионата мира по футболу, - Sky Sports
Украина потеряла место в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира-2030
Об этом сообщает журналист Sky Sports Роб Гаррис.
По информации источника, место Украины в совместной заявке с Испанией и Португалией займет Марокко. Король страны Могамед VI уже объявил о присоединении к заявке на проведение ЧМ-2030.
Африканцам понадобится $16 миллиардов, чтобы построить инфраструктуру, отвечающую требованиям проведения ЧМ-2030.
Испания, Португалия и Марокко составят конкуренцию совместным заявкам Саудовской Аравии, Египта и Греции, а также Уругвая, Аргентины, Чили и Парагвая.
Украинская ассоциация футбола пока не прокомментировала ситуацию.
- 4 октября стало известно, что Украина намерена присоединиться к совместной заявке Испании и Португалии на проведение финальной части чемпионата мира-2030.
- 5 октября правительство Испании согласилось, чтобы Украина присоединилась к ее совместной с Португалией заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.08
Покупка 38.08Продажа 38.85
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.08
- Актуальное
- Важное