Украину убрали из заявки на проведение чемпионата мира по футболу, - Sky Sports

Об этом сообщает журналист Sky Sports Роб Гаррис.

По информации источника, место Украины в совместной заявке с Испанией и Португалией займет Марокко. Король страны Могамед VI уже объявил о присоединении к заявке на проведение ЧМ-2030.

Африканцам понадобится $16 миллиардов, чтобы построить инфраструктуру, отвечающую требованиям проведения ЧМ-2030.

Испания, Португалия и Марокко составят конкуренцию совместным заявкам Саудовской Аравии, Египта и Греции, а также Уругвая, Аргентины, Чили и Парагвая.

Украинская ассоциация футбола пока не прокомментировала ситуацию.