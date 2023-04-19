Об этом в эфире Еспресо заявила адвокационный менеджер по зеленому восстановлению Украины в Razom We Stand Ольга Евстигнеева.

"Мы должны просить деньги не на восстановление экономики до предыдущего состояния на основе ископаемого топлива, как это было раньше. Кстати, наша экономика была одной из самых энергоемких в Европе. Мы должны просить технологии возобновляемых источников энергии, их производства и переработки. Это солнечные панели, ветрогенерация, тепловые насосы. Это в промышленности не доменные печи, а технологии по прямому восстановлению железа, электродуговым печам и выплавке стали. Мы должны понимать, что этот вопрос очень актуален и от этого зависит, будет ли Украина независимой страной или будет экономически слабой страной, которую будет легко завоевать в любое время", - считает она.