Украину продолжают терроризировать угрозами ракетной опасности, - ОК "Юг"
В оперативном командовании "Юг" подчеркнули, что российская группировка в Черном море продолжает терроризировать Украину угрозами ракетной опасности
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Корабельная группировка вражеских сил в Черном море не изменилась в количестве, если сравнивать с 5 августа, но снаряжение и позиции РФ продолжают терроризировать Украину угрозами ракетной опасности.
"Сохраняйте эмоциональное равновесие и сосредоточенность, соблюдайте правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергайте себя опасности и не смущайте фейковыми сообщениями. Доверяйте силам обороны и достоверным источникам информации", - пишут в "Юге".
- На Юге Украины в субботу, 6 августа, артиллерия ВСУ нанесла российским оккупантам существенные потери.
- Российский агрессор попытался наступать в направлении Васильков – Благодатное , но с потерями отступил.
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